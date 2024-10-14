Блогера Литвина, напавшего на болельщика, проверят на годность к службе армии

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщил «РБ Спорт», что блогер Михаил Литвин может быть вызван на повторную медкомиссию для проверки его пригодности к армии.
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