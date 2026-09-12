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Сотни нелегальных мигрантов пропали после возвращения из Британии во Францию

Париж доби­ва­ет­ся отка­за от мигра­ци­он­но­го обме­на с Лон­до­ном и про­дви­га­ет обще­ев­ро­пей­скую схе­му.

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