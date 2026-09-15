Родинки стали причиной отказа россиянке в полете в Китай

Россиянку не посадили в самолет из-за селфи в загранпаспорте. Ранее девушка уже не раз летала по этому документу, и никто не обращал внимания на зеркальное фото.
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