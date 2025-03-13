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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ван Дейк о будущем в «Ливерпуле»: «Я даже и сам не знаю. Если кто-то скажет, что знает, они солгут»

Контракт 33-летнего защитника с мерсисайдцами рассчитан до 30 июня 2025 года. «Не знаю, что будет в следующем сезоне.

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