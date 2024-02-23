10 вещей, которые лучше делать утром для продуктивного дня

Переход от сна к бодрствованию очень многим даётся нелегко. Культовые переведения будильника телефона «ещё на девять минут», вера в то, что «поваляться несколько минут» спасёт от всех невзгод – как это знакомо большинству из нас.
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