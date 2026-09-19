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Татарстанда коры һава торышы сакланачак һәм +23 градуска кадәр җылыначак

Татарстанда коры һава торышы сакланачак һәм +23 градуска кадәр җылыначак

Бүген, 19 сентябрьдә, Татарстанда җылы һәм коры һава торышы сакланачак. Бу хакта ТР Гидрометеорология үзәге хәбәр итә.

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