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Бурбас о Мудрике: «После допинг-пробы просил Шевченко о помощи, но тот самоустранился и исчез. Ребров пытался через высокие этажи решить, но влезать в скользкие дела там не захотели»

В частности, украинский игрок обратился к президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко и вице-президенту Сергею Реброву.

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