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Царьград

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"Все, что нужно знать о погоде во Вьетнаме": туристы показали пугающие кадры

"Все, что нужно знать о погоде во Вьетнаме": туристы показали пугающие кадры

Опытные назвали это типичной ситуацией для данного времени года. Так когда же лететь во Вьетнам, чтобы не попасть впросак? И можно ли осенью выбрать там курорт, где погода гарантированно лучше? Одна из самых обсуждаемых сейчас тем в туристических чатах по Вьетнаму — дожди.

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