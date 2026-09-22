"Все, что нужно знать о погоде во Вьетнаме": туристы показали пугающие кадры

Опытные назвали это типичной ситуацией для данного времени года. Так когда же лететь во Вьетнам, чтобы не попасть впросак? И можно ли осенью выбрать там курорт, где погода гарантированно лучше? Одна из самых обсуждаемых сейчас тем в туристических чатах по Вьетнаму — дожди.