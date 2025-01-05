Скончался главный дирижер Русского концертного оркестра Владимир Попов

Пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга сообщила о смерти Владимира Попова, основателя и художественного руководителя Государственного Русского концертного оркестра Петербурга, а также заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.
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