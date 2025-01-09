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Мода и Шоу-бизнес

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  • Elena Dmitrieva
    Он не ленинградец, а из Саратова кажется. Сидел там. Насчёт пугачихи непонятно одно: почему этой твари позволяли так ...«Подсылала бандит...
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Из малышей в парня и девушку! Подросшие дети Пугачёвой и Галкина* удивили публику

Из малышей в парня и девушку! Подросшие дети Пугачёвой и Галкина* удивили публику

Несмотря на то, что в России с привычным снегом дети Пугачевой и Галкина* сейчас отпраздновать Новый год не могут, родители решили не отказывать наследникам в удовольствии провести зимнее время в более привычном режиме и отвезли наследников на горнолыжный курорт в Европе.

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