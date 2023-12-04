По делу об убийстве 15-летнего школьника в Иркутске задержали шестерых

После убийство подростка на остановке в Иркутске допрашивают шестерых подозреваемых. Следователи возбудили уголовное дело и задержали всех нападавших, сообщили в Telegram-канале СУСК России по Иркутской области.
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