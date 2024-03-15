Часто родители дают ребенку в школу обед с собой. Делая это по нескольким причинам, включая, например, контроль за питанием или экономию денег.
Мама одноклассника дочери недовольна тем, какую еду я даю ей с собой в школу
Комментарии
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Александр Пятнистый
ему не нравится-пусть хоть эмигрирует, а почему под него надо подстраиваться? Не китайские тухлые яйца ест девочка, а все остальное- "не нравится- не ешь", отойди и не воняй. Я бы на месте мамы девочки вообще бы ответил, что ее девочке не нравится запах пищи, которую ест ее сын, но она об этом не вещает вслух...Сразу встает вопрос воспитания и сына и мамочки...
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