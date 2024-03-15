Мама одноклассника дочери недовольна тем, какую еду я даю ей с собой в школу

Александр Пятнистый

ему не нравится-пусть хоть эмигрирует, а почему под него надо подстраиваться? Не китайские тухлые яйца ест девочка, а все остальное- "не нравится- не ешь", отойди и не воняй. Я бы на месте мамы девочки вообще бы ответил, что ее девочке не нравится запах пищи, которую ест ее сын, но она об этом не вещает вслух...Сразу встает вопрос воспитания и сына и мамочки...