Сотрудники УМВД России по Калужской области и общественники провели военно-спортивные игры для ребят из профильной лагерной смены «Я – Патриот!»

По инициативе членов Общественного совета при УМВД России по Калужской области Александра Погудина и Ларисы Пахомовой сотрудники УМВД России по Калужской области совместно с представителями регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе и регионального отделения Российского Красного креста провели для детей и подростков из профильной лагерной смены «Я – Патриот!» военно-спортивные игры.