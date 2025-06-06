Жители поврежденного в Энгельсе дома вернутся в свои квартиры

ИЗВЕСТИЯ Жители многоэтажного дома на улице Тельмана в Энгельсе, который был поврежден ночью 6 июня во время атаки украинских беспилотников, смогут вернуться в свои квартиры утром 6 июня, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
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