Регуляторы трех штатов отозвали иски против Coinbase по примеру SEC

Власти трех американских штатов — Кентукки, Вермонта и Южной Каролины — отозвали иски против криптобиржи Coinbase, последовав примеру Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая прекратила разбирательство в конце февраля 2025 года.
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