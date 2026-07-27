Россиянам назвали популярные направления страны для летнего отдыха без моря

Желающие отдохнуть без моря в августе 2026 года туристы выбрали десять городов России для этой цели. Популярные направления страны для летнего отдыха не у моря россиянам назвали аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил», их материал оказался в распоряжении «Ленты.