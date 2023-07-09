ДОНБАССКИЙ ФРОНТ: ВС РОССИИ НАСТУПАЮТ НА КРАСНО-ЛИМАНСКОМ И АВДЕЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИЯХ

У меня наоборот, и это озвучивалось западными политиками,чтобы в итоге Россия платила за все,даже когда победит. Ну как и в прошлую,Великую Отечественную

Владимир Ильин

Не понятны цели СВО и как они согласуются с результатами Операции. Вначале планировались «демилитаризация и денацификация» всей Украина в течении 3-х дней. Однако, с начала СВО прошло уже более 16 месяцев. И не понятно, полностью ли освободили от «националистов» (хотя бы) Донецкую и Луганскую Народные Республики? И что будет дальше?