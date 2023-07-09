Роман КАТЕРИНЧУК Сводка по Донбасскому фронту на 8 июля от Телеграм-канала WarGonzo. На ЗАПОРОЖСКОМ направлении ВСУ после артударов пытались атаковать село ЖЕРЕБЯНКИ.
ДОНБАССКИЙ ФРОНТ: ВС РОССИИ НАСТУПАЮТ НА КРАСНО-ЛИМАНСКОМ И АВДЕЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИЯХ
Комментарии
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Станислав Магдалинов
У меня наоборот, и это озвучивалось западными политиками,чтобы в итоге Россия платила за все,даже когда победит. Ну как и в прошлую,Великую Отечественную
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6 час.
Владимир Ильин
Не понятны цели СВО и как они согласуются с результатами Операции. Вначале планировались «демилитаризация и денацификация» всей Украина в течении 3-х дней. Однако, с начала СВО прошло уже более 16 месяцев. И не понятно, полностью ли освободили от «националистов» (хотя бы) Донецкую и Луганскую Народные Республики? И что будет дальше?
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3 час.
ЮИ
Юрий Иванов
Цель любой войны убить как можно больше людей цель правительства сократить население Земли Вот и думай
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1 мин.
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