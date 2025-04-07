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Чтобы не мешали. Депутаты рассказали, куда надо выгонять школьников за травлю

Чтобы не мешали. Депутаты рассказали, куда надо выгонять школьников за травлю

В Госдуме предложили переводить детей, занимающихся буллингом и травлей, на домашнее обучение. Или вовсе отправлять в специализированные учреждения.

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