Вечнозеленая веерная пальма брахея (Brahea) имеет прямое отношение к семейству пальмовые (Arecaceae, либо Palmae).
Брахея
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Вечнозеленая веерная пальма брахея (Brahea) имеет прямое отношение к семейству пальмовые (Arecaceae, либо Palmae).