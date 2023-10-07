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Спички - не игрушка

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Все обижают Владимира Александровича

Все обижают Владимира Александровича

А почему это Илон Маск насмехается над Володимиром Александровичем, я не поняла? Он что, самый модный богатый независимый здесь что-ли? Или ему официально главный обком уже разрешил? Илон, значит, говорит, что деньги надо зарабатывать самому! Да кто он такой?! Откуда это взял? Он что, не знает, что все белые краинские люди мечтали много получать, а вовсе не зарабатывать! А вы еще только посмотрите, как этот нехороший человек смеется над теми кто заботится, между прочим, о своей стране! Илошка мем сам придумал.

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