«Важно быть другом своему ребенку»: специалист-психолог Ольга Ушакова – о взаимодействии с подростками и детьми

И о работе отдела «Телефон доверия» центра «КОНТАКТ» Ежедневно «Телефон доверия» при центре «КОНТАКТ», специализирующийся на работе по профилактике асоциального поведения молодого поколения, ведет свою работу.
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