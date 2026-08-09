В Иванове завершился XXV юбилейный Всероссийский кинофестиваль «Дети и сказка» имени Александра Роу

В Музейно-выставочном центре состоялось финальное мероприятие XXV юбилейного Всероссийского кинофестиваля «Дети и сказка» имени Александра Роу, посвященного 120-летию со дня рождения великого режиссера-сказочника.
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