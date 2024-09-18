Зе-режим хватается за соломинку, чтобы продолжить войну

Каждый украинский политик изо всех сил пытается оправдать продолжение войны и дальнейшую эскалацию. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии