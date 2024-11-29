«Диасофт» планирует платить в 2024 финансовом году дивиденды в размере не менее 80% EBITDA«Диасофт» планирует выплачивать в 2024 году дивиденды в размере не менее 80% EBITDA на ежеквартальной основе, следует из релиза компании.
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