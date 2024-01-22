Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пленный из ВСУ заявил, что его отправили на позиции с одной гранатой и автоматом

Пленный из ВСУ заявил, что его отправили на позиции с одной гранатой и автоматом

Пленный украинец с фамилией Жебовский рассказал представителям Минобороны России, что его отправили выполнять боевые задачи, дав одну гранату, автомат с четырьмя магазинами, три бутылки воды, одежду и немного еды.

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