Пленный из ВСУ заявил, что его отправили на позиции с одной гранатой и автоматом

Пленный украинец с фамилией Жебовский рассказал представителям Минобороны России, что его отправили выполнять боевые задачи, дав одну гранату, автомат с четырьмя магазинами, три бутылки воды, одежду и немного еды.
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