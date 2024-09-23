Дональд Туск обвинил предшественников в выдаче виз за взятки

Председатель правительства Польши Дональд Туск заявил, что польские дипломатические миссии в годы правления партии «Право и справедливость» (ПиС) выдали 366 тысяч виз гражданам стран Азии и Африки без соответствующих проверок, зачастую делая это за взятки.