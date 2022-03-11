Алекс Карузо сказал, что «больше не злится» на Грэйсона Аллена

Защитник «Чикаго» Алекс Карузо сказал, что «больше не злится» на Грэйсона Аллена («Милуоки») за грубый фол, в результате которого он получил перелом запястья.

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