Санитарно-карантинный контроль в аэропорту Волгограда: итоги первого полугодия

В Волгограде усилен контроль за распространением инфекционных заболеваний. В течение первого полугодия специалисты провели санитарно-карантинный контроль над 280 авиалайнерами, совершавшими международные рейсы.
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