«Ак Барс» сделал видео с ограблением фан-шопа команды. Радулов, Зарипов и Яшкин оставили автографы на мерче

Казанский клуб сделал необычное видео для фанатов клуба. Александр Радулов, Данис Зарипов и Дмитрий Яшкин в масках проникли в клубный магазин и под видом ограбления оставили автографы на одежде и другом мерче.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии