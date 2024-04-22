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«Ак Барс» сделал видео с ограблением фан-шопа команды. Радулов, Зарипов и Яшкин оставили автографы на мерче

Казанский клуб сделал необычное видео для фанатов клуба. Александр Радулов, Данис Зарипов и Дмитрий Яшкин в масках проникли в клубный магазин и под видом ограбления оставили автографы на одежде и другом мерче.

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