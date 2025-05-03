В столице опубликовали воспоминания ветеранов войны

ИЗВЕСТИЯ/Георгий Хомзор Столичные студенты создали онлайн-проект "Юг Москвы – история войны и победы" с "уникальными воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла и их близких", рассказал мэр Сергей Собянин.
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