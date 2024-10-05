Еще одно видео, четко демонстрирующее падение тяжелого ударного БПЛА С-70 «Охотник» над Константиновкой.
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Еще одно видео, четко демонстрирующее падение тяжелого ударного БПЛА С-70 «Охотник» над Константиновкой.
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