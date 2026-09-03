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Путин на ВЭФ: инвестиции в экономику снизились из-за властей

Путин на ВЭФ: инвестиции в экономику снизились из-за властей

Инвестиции в экономику России в последнее время снизились и на это есть ряд причин, в том числе сознательная политика властей.

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