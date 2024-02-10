Вакцину можно сделать до 4 раз эффективнее, если ставить уколы в разные руки

Ученые из Университета здравоохранения и науки штата Орегон обратили внимание на то, что при вакцинировании многодозовыми вакцинами иммунный ответ организма улучшается, если делать бустерные уколы в разные руки.
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