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«Сделаем Германию снова великой»: Трамп отреагировал на победу АдГ в Саксонии-Анхальт

«Сделаем Германию снова великой»: Трамп отреагировал на победу АдГ в Саксонии-Анхальт

Президент США Дональд Трамп приветствовал победу «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Саксонии-Анхальт.

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