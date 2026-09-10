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Нижегородская правда

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Модный показ прошел на стене Кремля в Нижнем Новгороде

Модный показ прошел на стене Кремля в Нижнем Новгороде

Модный показ Summa Moda состоялся на стене кремля в Нижнем Новгороде. Мероприятие вошло в параллельную программу фестиваля музейных коммуникаций «Медиамузей», который проходит в городе с 9 по 12 сентября.

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