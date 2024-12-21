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Здание дипмиссии Португалии в Киеве получило повреждение из-за работы ПВО

Здание дипмиссии Португалии в Киеве получило повреждение из-за работы ПВО

Ущерб зданию дипмиссии Португалии в Киеве причинен силами противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом 21 декабря сообщили в посольстве России в Португалии, комментируя обвинения в адрес РФ со стороны португальских СМИ в якобы повреждении здания.

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