Здание дипмиссии Португалии в Киеве получило повреждение из-за работы ПВО

Ущерб зданию дипмиссии Португалии в Киеве причинен силами противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом 21 декабря сообщили в посольстве России в Португалии, комментируя обвинения в адрес РФ со стороны португальских СМИ в якобы повреждении здания.
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