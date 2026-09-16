«Зенит» и «Аль-Наср» заключили соглашение о сотрудничестве. С клубом из ОАЭ запланированы товарищеские матчи, стажировки и сборы

«Зенит» и клуб из ОАЭ «Аль-Наср» заключили соглашение о сотрудничестве. «Договор был подписан председателем правления сине-бело-голубых Константином Зыряновым и генеральным директором « Аль-Насра » Хамадом Аль Фаласи сроком на один год.