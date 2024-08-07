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Несекретные материалы

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  • Александр Рожков
    Да к кому эти вопросы? К кому? У нас разве есть те, кому можно задавать вопросы? Ну промычат они в очередной раз, вас...Пора?
  • Елена Смирнова
    Вам удобно на диване сидеть? Вот и сидите. Специалисты…Пора?
  • Татьяна Кибишева
    Все руководство МО прогнившее и продажное!!!!!!Пора?

Суд в США впервые запретил экспорт американского СПГ

Суд в США впервые запретил экспорт американского СПГ

В настоящее время продолжается строительство первых трех линий завода СПГ в Рио-Гранде, компания-оператор также оценивает влияние решения суда на сроки принятия положительного окончательного инвестиционного решения по 4 линии производства.

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