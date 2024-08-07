Суд в США впервые запретил экспорт американского СПГ

В настоящее время продолжается строительство первых трех линий завода СПГ в Рио-Гранде, компания-оператор также оценивает влияние решения суда на сроки принятия положительного окончательного инвестиционного решения по 4 линии производства.
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