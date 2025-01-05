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Имущество Храновского на 500 млн рублей изъято из-за неподтвержденных доходов

Имущество Храновского на 500 млн рублей изъято из-за неподтвержденных доходов

Имущество, которое было конфисковано у бывшего директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игоря Храновского, оценивается примерно в 500 млн рублей.

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