"Нереальные суммы": Депутат Госдумы выступил с инициативой о новогодних заработках артистов

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Царьград

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Ну, что привязались к Шаману? Вот полно бездарей безголосых поющих под фанеру и шлюх , выступающих в нижнем белье. А еще филька непотопляемый…
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9 час.

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