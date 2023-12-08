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ФАС намерена запретить крупным компаниям поднимать цены сразу на треть

ФАС намерена запретить крупным компаниям поднимать цены сразу на треть

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила запретить крупным компаниям устанавливать необоснованные цены на товары, повышение которых может достигать порядка 30% в течение 60 дней, если рост стоимости не может быть оправдан экономическими факторами.

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