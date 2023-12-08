ФАС намерена запретить крупным компаниям поднимать цены сразу на треть

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила запретить крупным компаниям устанавливать необоснованные цены на товары, повышение которых может достигать порядка 30% в течение 60 дней, если рост стоимости не может быть оправдан экономическими факторами.
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