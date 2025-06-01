Мэр Вячеслав Франк поздравил жителей Барнаула с Днем защиты детей

Он сказал спасибо родителям, педагогам, тренерам, которые вкладывают силы в воспитание нового поколения Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей краевой столицы и их детей с Международным днем защиты детей.
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