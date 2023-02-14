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В Брянске ревнивец зверски убил заступившуюся за дочь 74-летнюю тещу

В Брянске ревнивец зверски убил заступившуюся за дочь 74-летнюю тещу

Пьяный мужчина из ревности поссорился с сожительницей и угрожал ей убийством, держа в руке нож. После вмешательства в конфликт матери сожительницы, пытавшейся защитить дочь, он нанес ей два удара ножом в область шеи и груди, от которых она скончал .

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