В Брянске ревнивец зверски убил заступившуюся за дочь 74-летнюю тещу

Пьяный мужчина из ревности поссорился с сожительницей и угрожал ей убийством, держа в руке нож. После вмешательства в конфликт матери сожительницы, пытавшейся защитить дочь, он нанес ей два удара ножом в область шеи и груди, от которых она скончал .