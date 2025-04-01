Аморим проиграл 9 из 19 матчей АПЛ. «МЮ» набирает 1,16 очка за игру при португальце

Манкунианцы потерпели поражение от «Ноттингем Форест» (0:1) в 30-м туре АПЛ. Из 19 матчей под руководством португальского специалиста «красные дьяволы» выиграли 6, а также 9 раз уступили и четырежды сыграли вничью.