Goldman Sachs предрек Дональду Трампу «бунт на корабле» и бесславный конец капитана

Объявив торговую войну всему миру, американский президент нарывается на дефолт Георгий Смирнов Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Александр Разуваев Василий Колташов Аналитики банка Goldman Sachs предполагают, что вступление в силу новых импортных пошлин в отношении всех торговых партнеров США в среднем на уровне 15% в ближайшее время приведет к эскалации торговой войны, что в свою очередь спровоцирует ускорение инфляции в стране, передает The Wall Street Journal.