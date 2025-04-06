БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Goldman Sachs предрек Дональду Трампу «бунт на корабле» и бесславный конец капитана

Goldman Sachs предрек Дональду Трампу «бунт на корабле» и бесславный конец капитана

Объявив торговую войну всему миру, американский президент нарывается на дефолт Георгий Смирнов Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Александр Разуваев Василий Колташов Аналитики банка Goldman Sachs предполагают, что вступление в силу новых импортных пошлин в отношении всех торговых партнеров США в среднем на уровне 15% в ближайшее время приведет к эскалации торговой войны, что в свою очередь спровоцирует ускорение инфляции в стране, передает The Wall Street Journal.

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