Бобруйчанин пожаловался на новый пол соседа - обратился в суд и даже дошел до Москвы. ´МогилевОнлайн´ узнал, почему Москва Бо...

Бобруйчанин пожаловался на новый пол соседа - обратился в суд и даже дошел до Москвы. ´МогилевОнлайн´ узнал, почему Москва Бобруйску - не указСудебная коллегия по гражданским делам Могилевского областного суда поставила точку в споре двух бобруйчан, один из которых покой потерял после того, как сосед сверху обновил полы.