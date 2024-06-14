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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Бобруйчанин пожаловался на новый пол соседа - обратился в суд и даже дошел до Москвы. ´МогилевОнлайн´ узнал, почему Москва Бо...

Бобруйчанин пожаловался на новый пол соседа - обратился в суд и даже дошел до Москвы. ´МогилевОнлайн´ узнал, почему Москва Бо...

Бобруйчанин пожаловался на новый пол соседа - обратился в суд и даже дошел до Москвы. ´МогилевОнлайн´ узнал, почему Москва Бобруйску - не указСудебная коллегия по гражданским делам Могилевского областного суда поставила точку в споре двух бобруйчан, один из которых покой потерял после того, как сосед сверху обновил полы.

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