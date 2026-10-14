Посол Украины Макеев раскритиковал инициативу АдГ о прекращении помощи Киеву

Посол Украины Алексей Макеев резко раскритиковал планы партий «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» (BSW) в парламенте Саксонии-Анхальт выдвинуть инициативу о немедленном прекращении помощи Киеву.
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