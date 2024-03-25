Рыбаки на мотособаке провалились под лед Онежского озера в Карелии

Инцидент произошел в карельском Заонежье. Как рассказали в первом пожарно-спасательном отряд Республики Карелия, 22 марта в 21 час 30 минут, в часть поступило сообщение о том, что требуется помощь трем рыбакам, которые на мотобуксировщике провались под лед вблизи острова Орож в кижских шхерах в Медвежьегорском районе.