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Подросток сбежал из детского лагеря и утонул в реке в Пермской области

Спасатели ищут тело юноши, утонувшего в реке Сылва в Кунгурском муниципальном округе Пермского края, он вместе с двумя другими подростками сбежал из детского лагеря, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

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