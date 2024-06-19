Подросток сбежал из детского лагеря и утонул в реке в Пермской области

Спасатели ищут тело юноши, утонувшего в реке Сылва в Кунгурском муниципальном округе Пермского края, он вместе с двумя другими подростками сбежал из детского лагеря, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
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