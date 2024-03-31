СМИ со ссылкой на Анну Якунину сообщили о смерти Либерж Кпадону, которая прославилась как участница «Дома-2».
Умерла Либерж Кпадону: причина смерти звезды «Дома-2»
Комментарии
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Silver Kont
Одной блядью стало меньше.... И что, велика трагедия?
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8 час.
Людмила Дудакова
Никому это не интересно.В стране столько проблем и без этого.
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8 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Кто-то ещё смотрит ДОМ-2? Ооочень интеллектуальная передача... для не очень загруженных мозгами подростков.
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5 час.
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